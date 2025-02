NOSTALGIA

Carla Perez recria capa de disco icônico do 'É O Tchan!' e diverte web

Cantora posou com figurino idêntico ao usado do icônico álbum de 1997

Elis Freire

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 10:40

'É o Tchan do Brasil' (1997) Crédito: Reprodução / Sportify

A eterna “loira do Tchan” Carla Perez espalhou nostalgia pela web ao recriar capa de disco “É O Tchan do Brasil”, icônico trabalho de 1997 da banda “É O Tchan!”. A cantora relembrou os tempos de dançarina ao lado de Beto Jamaica e Compadre Washington e divertiu os internautas. >

Na capa recriada, ela aparece usando um figurino idêntico ao original - top com a bandeira do Brasil e um short preto. Porém, desta vez, ela aparece sozinha e não ao lado dos antigos colegas de grupo de axé baiano.>

A artista pretende continuar a recriar figurinos de sua carreira ao longo do Carnaval 2025. “Amores! Neste Carnaval, farei uma homenagem linda aos looks mais icônicos da minha carreira durante esses 30 aninhos. E o start do meu Carnaval é curtindo o amor da minha vida, Xanddy”, escreveu nas suas redes sociais nesta segunda-feira (24).>

Veja capa recriada:>

Fim do Algodão Doce

Na noite do último dia 18, Carla Perez fez um anúncio importante para os foliões do Algodão Doce, seu bloco infantil do Carnaval de Salvador. Após ficar 25 anos à frente do trio, entre bloco e pipoca, Carla avisou que 2026 será seu ano de despedida do Carnaval.>

Através de um vídeo publicado em suas redes sociais, a dançarina informou que decidiu anunciar a despedida com antecedência, para se preparar e preparar os fãs.>