FIM DE CICLO

Carla Perez anuncia despedida do trio infantil Algodão Doce do Carnaval

Dançarina declarou que 2026 será seu último ano no bloco

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 21:05

Carla Perez Crédito: Reprodução

Na noite desta terça-feira (18), Carla Perez fez um anúncio importante para os foliões do Algodão Doce, seu bloco infantil do Carnaval de Salvador. Após ficar 25 anos à frente do trio, entre bloco e pipoca, Carla avisou que 2026 será seu ano de despedida do Carnaval. >

Através de um vídeo publicado em suas redes sociais, a dançarina informou que decidiu anunciar a despedida com antecedência, para se preparar e preparar os fãs. >

“Minha filha, por exemplo, foi cirúrgica ao me dizer: ‘Eu, como fã da Carla Perez e seguindo ela há anos, ficaria muito chateada se não fosse informada com antecedência que seria seu último Carnaval, para que eu pudesse me programar e ir’. Ela tem razão: esse tempo será importante não só para todos os meus fãs, mas para mim também, até psicologicamente falando”, disse. >

Nostálgica e orgulhosa da trajetória do Algodão Doce, Carla se emocionou no depoimento. “Fui escolhida por milhares de crianças que se tornaram adultos e, através deles, seus filhos, sobrinhos e netos me conhecem. É uma história linda. Mas chega uma hora que é necessário passar o bastão para uma nova geração que está aí”. >