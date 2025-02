CARNAVAL

Musa, rainha, madrinha: qual a diferença entre os cargos em uma escola de samba?

Os cargos podem confundir mas possuem diferentes funções nas alas do desfile

Em sintonia com o samba enredo, diversas alas desfilam na avenida nas escolas de samba do Carnaval do Rio e de São Paulo. A bateria, abre-alas, comissão de frente são algumas das mais conhecidas entre quem acompanha o Carnaval. Nelas, as musas rainhas, princesas e madrinhas representam a escola com muito glamour e samba no pé. Mas, qual a diferença entre estes cargos? >