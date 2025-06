BATALHA JUDICIAL

Justiça bloqueia salário de Ana Hickmann na Record após cobrança de dívida milionária

Banco Sofisa cobra R$ 1,6 milhão da apresentadora, que alega fraude em contrato e contesta decisão judicial

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio do pagamento do salário de Ana Hickmann pela Record TV. A medida, expedida na terça-feira (17), atende a um pedido do Banco Sofisa, que cobra uma dívida de R$ 1,6 milhão da apresentadora. >