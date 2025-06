DEU RUIM

Ex de Ana Hickmann, Alexandre Correa é condenado a 3 anos de prisão por difamar Edu Guedes

Juíza entendeu que empresário extrapolou os limites da liberdade de expressão

De acordo com a decisão, Correa foi responsabilizado por "imputar publicamente a Guedes a prática de atos criminosos, sem apresentar provas e com a intenção de ferir sua honra".>

“A prática de atos criminosos foi imputada a Eduardo Guedes de forma genérica e sem se preocupar com a veracidade ou não das informações, mas com a nítida intenção de ofender a sua honra”, afirma a juíza na sentença.>

O caso ocorre no contexto do atual relacionamento entre Ana Hickmann e Edu Guedes, tornado público poucos meses após a separação da apresentadora e do empresário, marcada por acusações de violência doméstica e uma disputa judicial pela guarda do filho do casal.>