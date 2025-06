TV

Globo quer Eliana como nova apresentadora do Big Brother; veja detalhes

Apresentadora teve reunião nesta quinta (12) sobre possível mudança

Fernanda Varela

Publicado em 12 de junho de 2025 às 18:30

A Globo iniciou os testes para escolher um novo apresentador do Big Brother Brasil e Eliana é um dos nomes mais cotados para assumir a vaga. A informação foi divulgada pelo programa A Tarde é Sua, da RedeTV!. A apresentadora, recém-saída do SBT, se reuniu nesta quinta-feira (12) com Amauri Soares, diretor-geral da emissora.>

A conversa deixou os executivos da Globo e a própria Eliana entusiasmados com a possibilidade de uma mulher comandar pela primeira vez o reality mais assistido do país. A gravação de um piloto com a apresentadora já está sendo organizada.>