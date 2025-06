É O AMOR

Ana Hickmann, que ainda tem nome do ex na costela, decide fazer tatuagem para Edu Guedes

Apresentadora admitiu que é impulsiva

Fernanda Varela

Publicado em 12 de junho de 2025 às 18:24

Ana Hickmann e Edu Guedes planejam cerimônia religiosa em fazenda Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann, de 44 anos, surpreendeu os seguidores ao declarar que está pronta para tatuar o nome do atual namorado, o chef Edu Guedes, de 51. A revelação foi feita durante um vídeo publicado em seu canal no YouTube, em que a apresentadora disse estar decidida a eternizar o relacionamento na pele.>

Ana Hickmann e Edu Guedes 1 de 6

“Estou falando sério! Se pensar muito, não faz. Eu já tenho isso certo dentro de mim”, disse Ana, ao comentar sobre a ideia de fazer uma tatuagem de casal. Edu, no entanto, reagiu com cautela e não deu uma resposta imediata.>

A apresentadora explicou que costuma tomar decisões importantes de forma impulsiva, o que, segundo ela, costuma funcionar melhor do que planejamentos excessivos.>