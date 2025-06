INDENIZAÇÃO

Ex-marido de Ana Hickmann é condenado a indenizar Edu Guedes em R$ 60 mil por falas ofensivas

Justiça determina indenização após empresário insinuar que Edu Guedes teria se envolvido com Ana Hickmann durante o casamento

O empresário Alexandre Correa , ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais ao chef de cozinha e atual companheiro da artista, Edu Guedes. A decisão foi proferida nesta terça-feira (3) e divulgada pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.>

De acordo com os autos, Guedes negou veementemente as acusações e afirmou que as declarações geraram um grande desgaste público. “Um verdadeiro linchamento público”, relatou sua defesa, que também acusou Correa de tentar difamar e manchar a reputação do chef de cozinha.>