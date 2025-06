POR ONDE ANDA

Lembra dele? Galã de Malhação troca TV pelo mundo das finanças

Ator que viveu Perereca na novela hoje é trader

Márcio Kieling ficou marcado na história da TV com um papel inesquecível em Malhação. O ator é lembrado até hoje por sua atuação como o personagem Perereca nas temporadas 1999 e 2000 da novela adolescente. Depois, ele teve outros trabalhos na telinha, tanto pela Globo quanto pela Record. Mas está afastado da carreira, investindo em um rumo bem diferente: nas finanças.>

O artista, que completa 47 anos nesta quinta-feira (5), hoje trabalha como trader, um profissional do mercado financeiro que negocia ações, câmbio e aplicações na Bolsa de Valores. Nas suas redes sociais, Márcio mostra sua rotina como profissional do ramo e, em um vídeo recente, dá dicas para seguidores sobre movimentos financeiros após uma pessoa perder muito dinheiro em uma aplicação malsucedida.>

"A solução está dentro de nós. Não dá pra fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A gente tem que mudar a postura e buscar ajuda psicológica e emocional, terapia. Ou então ler. Porque a gente sabe que o sentimento da ganância nesse mercado floresce dentro da gente. A gente melhorando como pessoa vai se refletir no gráfico", disse.>

Márcio começou no mercado financeiro há cinco anos, depois de perder dinheiro e sofrer golpes. O início foi na pandemia, quando ele viu o trabalho como ator ficar paralisado por conta do isolamento social. O artista está longe das novelas desde "Pega pega" (2017). Depois, trabalhou na série "Chuteira preta" (2019), do Prime Box Brasil.>