QUE SITUAÇÃO

Bombeiros, Globo e tapa na cara: ator ri ao lembrar de caos que causou ao sumir no mar

Ator esqueceu roupas na praia e mobilizou bombeiros, amigos e a equipe da Globo

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2025 às 12:45

Marcello Mello Jr Crédito: Reprodução

Marcello Melo Jr. relatou um episódio inusitado durante participação no programa Que História É Essa, Porchat, exibido pelo GNT na última segunda-feira (3). O ator contou que, após uma noitada com amigos, resolveu entrar no mar de madrugada e acabou mobilizando a equipe da Globo, o Corpo de Bombeiros e a atriz Roberta Rodrigues, que chegou a lhe dar tapas ao encontrá-lo.>

Marcello Mello Jr 1 de 5

Segundo ele, tudo começou após uma confraternização de domingo. “Eu tinha certeza que não tinha gravação na segunda-feira, então fui fazer uma resenha com os amigos. Fui perdendo as coisas na noite, o celular ficou com uma conhecida, o carro ficou no estacionamento e eu não estava em condição de dirigir.”>

Na tentativa de “dar um up” para sair do efeito da bebida, o ator foi ao mar. “Gosto de nadar pelado, mas dessa vez deixei só a camiseta e o sapato na areia e entrei na água de calça”, contou. Depois do mergulho, conheceu um rapaz, saíram para comer e ele esqueceu as roupas na praia.>

Roberta Rodrigues 1 de 4

Mais tarde, já em casa, foi alertado pelo porteiro de que a Globo havia ligado. “Peguei minha moto e fui direto pro antigo Projac. Chegando lá, não tinha gravação nenhuma. Era preocupação mesmo. Estavam todos atrás de mim.”>

Foi então que ele ligou para a amiga Roberta Rodrigues. “Ela atendeu desesperada: ‘Seu desgraçado! Filho da mãe, cadê você?! Estou desesperada!’”, lembrou, aos risos. “Eu falei: ‘calma, calma’. Ela continuou: ‘Os bombeiros acharam sua roupa na praia e te viram entrando no mar, mas não te viram sair! Está todo mundo te procurando, está todo mundo desesperado…’.”>

Ao reencontrá-la no Corpo de Bombeiros da Barra da Tijuca, Roberta não poupou a reação. “Cheguei lá, tomei dois tapas na cara. ‘Não faz mais isso, não!’”, contou ele, divertindo a plateia.>