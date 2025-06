DESAFIOS

João Gomes revela condição enfrentada por Ary Mirelle na gravidez: 'Situação delicada'

Influenciadora espera o segundo filho do casal, Joaquim

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de junho de 2025 às 11:17

João Gomes e Ary Mirelle Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes vive a expectativa pela chegada do segundo filho, Joaquim, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Ary Mirelle. Pai de Jorge, de 1 ano, o artista falou sobre a ansiedade pelo nascimento do caçula e comentou os desafios que a esposa está enfrentando durante a gravidez.>

"A Ary tem o colo do útero um pouco baixo. Na outra gestação, ela prendeu o colo tarde, e agora prendeu mais cedo um pouco. Temos que ter todo cuidado. É uma situação delicada, mas não tem um dado exato. Não sabemos se é já em setembro, que era o que estava estimado, ou se pode vir antes. Fica aí entre setembro e agosto", falou, em conversa com o gshow no Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu no Rio de Janeiro.>

