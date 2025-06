SERÁ?

Novo pretendente, gravidez e volta com ex: o que vidente prevê para Virginia Fonseca

Chaline Grazik já acertou outras previsões

Poucos dias após o anúncio da separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, a médium Chaline Grazik fez duas previsões que voltaram a agitar os fãs do casal. Em vídeo divulgado no YouTube, a vidente descartou qualquer traição como motivo para o fim do relacionamento e afirmou que o futuro da influenciadora ainda reserva uma possível reconciliação com o ex-marido e uma nova gravidez.>

As declarações viralizaram nas redes sociais e reacenderam a curiosidade em torno do destino do casal, que esteve junto por mais de quatro anos e tem duas filhas. Se quiser, posso reunir uma linha do tempo com os momentos marcantes do relacionamento e da separação.>