TELEVISÃO

Porta da Esperança volta ao SBT com Patrícia Abravanel; veja como se inscrever

Um dos quadros mais emblemáticos da televisão brasileira está de volta. O Porta da Esperança, sucesso absoluto nas décadas de 1980 e 1990 sob o comando de Silvio Santos (1930–2024), retornará à programação do SBT com apresentação de Patrícia Abravanel. A atração ganhará nova versão dentro do Programa Silvio Santos e deve estrear no segundo semestre de 2025. >