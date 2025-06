ENTENDA MOTIVO

Herdeira de Elvis choca ao revelar que manteve corpo do filho em casa por dois meses após morte

Filho da cantora foi mantido em gelo seco até funeral durante a pandemia

A cantora Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, revelou em livro póstumo que manteve o corpo do filho, Benjamin Keough, por dois meses em casa após o suicídio dele, em julho de 2020. A informação veio à tona com o lançamento da autobiografia "Rumo ao Grande Mistério", publicada em fevereiro de 2025 e finalizada por sua filha, a atriz Riley Keough.>

Benjamin morreu aos 27 anos, durante a pandemia da Covid-19, e segundo Lisa, o cadáver foi mantido em gelo seco dentro da residência. “Eu me acostumei tanto a ele, cuidando dele e o mantendo ali. Acho que qualquer outra pessoa ficaria completamente apavorada por ter o corpo do filho assim. Mas eu não”, escreveu.>

Benjamin foi enterrado no jardim de Graceland, ao lado do avô, Elvis Presley.>

Em entrevista à revista People, Riley Keough defendeu a escolha da mãe e disse que, se estivesse viva, Lisa não se importaria com críticas. “Se minha mãe estivesse aqui, ela diria: ‘Sim, tanto faz. Eu não me importo. Se as pessoas acham isso loucura, podem ir se foder’.”>

A atriz ainda explicou que o contexto da pandemia dificultou a definição de datas e locais para o funeral. “A verdade é que estávamos em meio à pandemia, e os planos para enterrá-lo eram muito incertos. Ela não queria que o corpo dele estivesse em um lugar onde as pessoas pudessem mexer com ele.”>

No livro, Lisa Marie também lembrou que, quando Elvis morreu, ela teve a oportunidade de passar alguns dias com o corpo do pai em casa. “Ter meu pai em casa após sua morte me ajudou muito porque eu podia passar tempo com ele e falar com ele.”>