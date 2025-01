DISPUTA JUDICIAL

Além de Ana Hickmann, conheça cinco famosas que pagam pensão a ex-maridos

Apresentadora foi condenada a pagar pensão alimentícia ao ex-marido, Alexandre Correa, após uma separação conturbada

H Heider Sacramento

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 08:39

Ana Hickmann Crédito: Reprodução/Instagram

A disputa judicial entre Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa, ganhou um novo capítulo. A apresentadora foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar pensão alimentícia no valor de R$ 15 mil ao empresário, após a alegação de que ele perdeu sua principal fonte de renda ao ser afastado das empresas que administrava com ela.

No entanto, Ana não é a única famosa obrigada a pagar pensão a ex-cônjuges. Diversas celebridades enfrentaram divórcios complicados, com longas disputas judiciais e valores financeiros envolvidos.

1. Britney Spears

Britney Spears foi casada por três anos com Kevin Federline, com quem teve dois filhos. Após a separação, a cantora passou a pagar uma pensão mensal de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 97 mil). Em 2018, Federline entrou com um pedido na Justiça para aumentar o valor para US$ 60 mil (cerca de R$ 291 mil).

Em 2023, Britney se divorciou de Sam Asghari, com quem foi casada por pouco mais de um ano. De acordo com o TMZ, ela paga US$ 10 mil (cerca de R$ 48,8 mil) por mês para ajudar nas despesas da nova moradia do ex-marido.

Andressa cria conteúdo adulto para a internet Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

2. Andressa Urach

Andressa Urach paga pensão alimentícia no valor de um salário mínimo para seu filho caçula, Leon, que vive com o pai, Thiago Lopes. O ex-marido revelou a quantia nas redes sociais e ironizou a situação, afirmando: "Para quem ganha 1 milhão por mês, está bem compatível, né?".

Andressa e Thiago se separaram há algum tempo, e ela optou por deixar o filho com o pai. Além de influenciadora digital, Andressa também produz conteúdo adulto para a internet.

3. Madonna

Madonna foi casada por oito anos com o cineasta Guy Ritchie, com quem teve dois filhos. Após o divórcio em 2008, a rainha do pop precisou pagar ao ex-marido uma quantia significativa de US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 415 milhões). Além desse valor expressivo, o acordo envolveu a guarda compartilhada dos filhos.

O divórcio de Madonna e Guy Ritchie gerou grande repercussão, não apenas pela fortuna envolvida, mas também pelo impacto nas suas vidas pessoais e profissionais.

Solange Gomes ficou conhecida por participar do quadro Banheira do Gugu Crédito: Reprodução

4. Solange Gomes

Em 2022, Solange Gomes, ex-banheira do Gugu, foi condenada a pagar R$ 15 mil por danos morais após uma reclamação nas redes sociais sobre a pensão alimentícia de sua filha, Stephanie, fruto do relacionamento com o cantor Wanguinho.

A situação gerou polêmica, especialmente por envolver questões familiares e públicas, levando a um desentendimento entre o casal que acabou sendo resolvido judicialmente.

5. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, após um casamento de oito meses com o dançarino Chris Judd, foi obrigada a pagar US$ 15 milhões (cerca de R$ 73,2 milhões) ao ex-marido como parte do acordo de divórcio.

O valor expressivo chamou a atenção da mídia, sendo mais um exemplo de como os divórcios das celebridades envolvem acordos financeiros significativos.

Caso Ana Hickmann

