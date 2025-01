TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ana Hickmann é condenada a pagar pensão a ex-marido; saiba valor

Casal está divorciado desde 2024

Acúmulo de débitos

Ana Hickmann revelou que as empresas que possui com o ex-marido possuem dívidas de R$ 63 milhões, no total. "Portanto, junto com a administração exclusiva do patrimônio do casal, a autora enfrenta verdadeira batalha jurídica junto aos credores do casal, sendo incontroverso que as dívidas antecedem a separação", descreve o processo.