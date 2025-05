IMÓVEL DE LUXO

Mansão de Ana Hickmann pode ir a leilão por dívida milionária

Residência é avaliada em R$ 10 milhões e pode servir para quitar débito da empresa do casal

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o possível leilão da mansão onde Ana Hickmann viveu por anos com o ex-marido, Alexandre Correa . A decisão, homologada no dia 22 de abril, decorre de um acordo judicial firmado entre Correa e a credora Danielle Murayama Fujisaki, em processo que envolve uma dívida de R$ 750 mil da empresa Hickmann Serviços Ltda. >

Mesmo sem a participação de Ana Hickmann no acordo, embora ela seja dona de 50% do imóvel e sócia administradora da empresa, Correa assinou o documento em nome próprio. No texto, ele concorda com a possibilidade de leilão da mansão localizada em um condomínio de alto padrão em Itu, no interior de São Paulo, como forma de quitar o débito.>