K-DRAMA

Astro coreano vem ao Brasil para encontro de fãs; veja data e onde comprar ingressos

Ator de “Cães de Caça” e “Mr. Plankton”, Woo Do-hwan fará sua primeira visita ao país

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2025 às 09:53

Woo Do-hwan tem se destacado pela versatilidade Crédito: Divulgação/Netlfix

O ator sul-coreano Woo Do-hwan, conhecido por seus papéis em séries de sucesso como Cães de Caça e The King: Eternal Monarch, foi confirmado como a próxima estrela do k-drama a desembarcar no Brasil. A informação foi revelada pela SAM Entretenimento ao portal LeoDias. O tão aguardado encontro com fãs está marcado para o dia 9 de agosto, na Vibra São Paulo, na capital paulista. >

O evento, intitulado WOONDER NIGHT with WOO DO HWAN – 1ST FANMEETING TOUR in LATIN AMERICA 2025, promete ser um marco para os fãs brasileiros. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 23 de maio, às 12h, por meio do site KTicket, e a expectativa é de casa cheia.>

Nos últimos dias, o nome de Woo Do-hwan esteve entre os assuntos mais comentados entre os fãs de doramas nas redes sociais, alimentando rumores sobre uma possível passagem pelo país. Agora, com a confirmação oficial, o entusiasmo só aumentou.>