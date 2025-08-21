Acesse sua conta
Jovem que matou namorada adolescente em Salvador é condenado a mais de 25 anos de prisão

Crime chocou a família e foi cometido na frente da filha do casal, de apenas oito meses

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:02

Leidiane tinha apenas 15 anos; Fabrício foi condenado
Leidiane tinha apenas 15 anos; Fabrício foi condenado Crédito: Reprodução

Foi condenado a 25 anos e nove meses de prisão, em regime fechado, Fabrício Silva dos Santos, 20 anos, responsável pela morte da namorada Leidiane Vitória Cristo de Souza, que tinha 15 anos. O crime aconteceu em 9 de maio de 2024, em Salvador, e o julgamento foi realizado nesta quarta-feira (20), por júri popular.

Segundo a investigação, a adolescente foi baleada dentro do banheiro da casa do então namorado, enquanto segurava a filha do casal, de apenas oito meses. Após o disparo, Leidiane caiu e bateu a cabeça no vaso sanitário, sofrendo um corte. A bebê também caiu e teve escoriações.

Fabrício fugiu após o crime e foi preso cerca de uma semana depois. Em depoimento à polícia, confessou o assassinato e alegou ciúmes como motivação.

De acordo com a família da vítima, o condenado já tinha histórico de agressões contra Leidiane. O crime foi enquadrado como feminicídio qualificado, e a Justiça determinou que ele não poderá recorrer em liberdade.

