Jovem que matou namorada adolescente em Salvador é condenado a mais de 25 anos de prisão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:02
Foi condenado a 25 anos e nove meses de prisão, em regime fechado, Fabrício Silva dos Santos, 20 anos, responsável pela morte da namorada Leidiane Vitória Cristo de Souza, que tinha 15 anos. O crime aconteceu em 9 de maio de 2024, em Salvador, e o julgamento foi realizado nesta quarta-feira (20), por júri popular.
Segundo a investigação, a adolescente foi baleada dentro do banheiro da casa do então namorado, enquanto segurava a filha do casal, de apenas oito meses. Após o disparo, Leidiane caiu e bateu a cabeça no vaso sanitário, sofrendo um corte. A bebê também caiu e teve escoriações.
Fabrício fugiu após o crime e foi preso cerca de uma semana depois. Em depoimento à polícia, confessou o assassinato e alegou ciúmes como motivação.
De acordo com a família da vítima, o condenado já tinha histórico de agressões contra Leidiane. O crime foi enquadrado como feminicídio qualificado, e a Justiça determinou que ele não poderá recorrer em liberdade.