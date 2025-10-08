Acesse sua conta
Feira da Gestante tem descontos de até 70% e produtos a partir de R$ 1,99 em Salvador

Edição reúne mais de 40 expositores com enxoval completo para bebês e entrada gratuita

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10:26

Feira da gestante em Salvador  Crédito: Divulgação 

A Feira da Gestante começa nesta quarta-feira (8) no Shopping da Bahia, em Salvador, reunindo mais de 40 expositores de todo o país com milhares de produtos voltados ao público materno-infantil. A última edição do ano da maior feira do segmento no Brasil terá descontos de até 70% e itens a partir de R$1,99.

Durante cinco dias, o evento oferece uma ampla variedade de roupas, móveis, carrinhos, brinquedos, acessórios e produtos de higiene, facilitando a montagem completa do enxoval dos bebê. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia registrou mais de 170 mil nascimentos em 2023. “A Feira da Gestante é um espaço pensado para acolher as famílias e ajudar os futuros pais a se organizarem com qualidade, economia e praticidade. Encerramos o ano com grande expectativa em Salvador, e esperamos receber milhares de visitantes ao longo dos próximos dias”, afirma Osmar Paim, organizador do evento.

Além das oportunidades de compra, o público também encontrará novidades do setor materno-infantil, lançamentos de marcas nacionais e promoções exclusivas. A entrada é gratuita.

Serviço

Local: Shopping da Bahia

Entrada: Gratuita

Horários:

• Quarta-feira: 14h às 21h

• Quinta e sexta-feira: 12h às 21h

• Sábado: 10h às 21h

• Domingo: 13h às 20h

