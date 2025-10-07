Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:41
Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, deixou os fãs enlouquecidos nesta segunda-feira (6) ao compartilhar um álbum de fotos de sua passagem por Salvador. Dona de um corpo escultural, a cantora recebeu uma enxurrada de elogios ao posar de biquíni na piscina de casa.
Filha de Xanddy
Na postagem, Camilly, que vive na ponte aérea Salvador-Orlando, onde sua família também possui uma residência, reuniu uma série de registros dos últimos dias na capital baiana. “Muito gataaaa, te amo”, elogiou a mãezona coruja. “Alta qualidade”, escreveu Victor Alexandre, filho mais novo de Xanddy e Carla.
Mas o que chamou mesmo a atenção foram os comentários dos fãs, que não economizaram nos elogios ousados à cantora. “Não estava preparado para essas fotos”, comentou um internauta. “A baiana tem o molho”, disse outra. “Perfeita como sempre”, elogiou mais um.