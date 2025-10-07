CONFIRA

Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’

Camilly Victória chamou atenção de internautas com fotos nas redes sociais

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:41

Filha de Xanddy arrancou elogios nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, deixou os fãs enlouquecidos nesta segunda-feira (6) ao compartilhar um álbum de fotos de sua passagem por Salvador. Dona de um corpo escultural, a cantora recebeu uma enxurrada de elogios ao posar de biquíni na piscina de casa.

Na postagem, Camilly, que vive na ponte aérea Salvador-Orlando, onde sua família também possui uma residência, reuniu uma série de registros dos últimos dias na capital baiana. “Muito gataaaa, te amo”, elogiou a mãezona coruja. “Alta qualidade”, escreveu Victor Alexandre, filho mais novo de Xanddy e Carla.

Foto chamou atenção nas redes Crédito: Reprodução | Instagram