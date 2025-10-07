Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’

Camilly Victória chamou atenção de internautas com fotos nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:41

Filha de Xanddy arrancou elogios nas redes sociais
Filha de Xanddy arrancou elogios nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, deixou os fãs enlouquecidos nesta segunda-feira (6) ao compartilhar um álbum de fotos de sua passagem por Salvador. Dona de um corpo escultural, a cantora recebeu uma enxurrada de elogios ao posar de biquíni na piscina de casa.

Filha de Xanddy

Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram
1 de 7
Filha de Xanddy por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Claudia Leitte rebate críticas por ser evangélica e cantar no Carnaval: 'Minha relação é com Jesus'

Claudia Leitte rebate críticas por ser evangélica e cantar no Carnaval: 'Minha relação é com Jesus'

Imagem - Repórter da Rede da Bahia desabafa sobre luta contra a ansiedade: ‘ela aparece quando a gente menos espera’

Repórter da Rede da Bahia desabafa sobre luta contra a ansiedade: ‘ela aparece quando a gente menos espera’

Imagem - Após polêmicas, Iza e Yuri Lima terminam relacionamento

Após polêmicas, Iza e Yuri Lima terminam relacionamento

Na postagem, Camilly, que vive na ponte aérea Salvador-Orlando, onde sua família também possui uma residência, reuniu uma série de registros dos últimos dias na capital baiana. “Muito gataaaa, te amo”, elogiou a mãezona coruja. “Alta qualidade”, escreveu Victor Alexandre, filho mais novo de Xanddy e Carla.

Foto chamou atenção nas redes
Foto chamou atenção nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

Mas o que chamou mesmo a atenção foram os comentários dos fãs, que não economizaram nos elogios ousados à cantora. “Não estava preparado para essas fotos”, comentou um internauta. “A baiana tem o molho”, disse outra. “Perfeita como sempre”, elogiou mais um.

Leia mais

Imagem - 6 dicas essenciais para famílias que pensam em adotar um pet

6 dicas essenciais para famílias que pensam em adotar um pet

Imagem - 6 mitos e verdades sobre a gravidez tardia

6 mitos e verdades sobre a gravidez tardia

Imagem - Queda de temperatura: 3 chás saudáveis e deliciosos para se aquecer

Queda de temperatura: 3 chás saudáveis e deliciosos para se aquecer

Mais recentes

Imagem - João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026
Imagem - Cozinheiro nota que cliente fiel desapareceu, decide investigar e salva a vida dele

Cozinheiro nota que cliente fiel desapareceu, decide investigar e salva a vida dele
Imagem - Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital
01

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos
02

Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
03

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local