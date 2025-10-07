SAIBA O QUE É

Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme: ‘Não sei nem explicar’

Apresentadora de A Fazenda teve lesão após práticas de atividades físicas

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 22:00

Adriane Galisteu teve lesão após exercício Crédito: Reprodução | Instagram

Apresentadora de A Fazenda 17, Adriane Galisteu que teve que procurar ajuda médica após sentir fortes dores, revelou nesta segunda-feira (6) que foi diagnosticada com síndrome do piriforme, após realizar exame de ressonância magnética.

“Bom, gente, descobrimos o que eu tenho, já é um bom caminho. Síndrome do piriforme. Nunca tinha ouvido falar disso, agora que estou entendendo um pouco mais sobre. Fica ao lado do ciático”, explicou a apresentadora, em vídeo publicado nas redes sociais.

Inclusive, a apresentadora disse que já começou o tratamento com medicamento anti-inflamatório. “É uma dor muito estranha, que eu não sei nem explicar. Tenho a sensação de que enfiaram uma faca na minha perna e, de vez em quando, alguém vai lá e dá uma giradinha. Me dá cada choque”, relatou.

Apesar do diagnóstico, Galisteu tranquilizou os fãs e afirmou estar otimista com a recuperação. “Agora que sei o que é, fica mais fácil cuidar. Já estou em tratamento e logo estarei 100% de novo”, garantiu.

O que é a síndrome do piriforme?

A condição ocorre quando o músculo piriforme, localizado na região do quadril, inflama ou comprime o nervo ciático, causando dor intensa.