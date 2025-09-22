Galisteu irrita fãs de 'A Fazenda 17' com promessa não cumprida na transmissão do streaming

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:20
Promessa não cumprida! Adriane Galisteu garantiu que o RecordPlus transmitiria todos os acontecimentos de A Fazenda 17 em tempo real, mas os fãs ficaram frustrados neste domingo (21) ao não acompanharem a primeira Prova de Fogo na íntegra.
Durante o evento de apresentação do reality, Galisteu havia garantido a transmissão na íntegra dos acontecimentos. “Não tem corte para a vaca esse ano, vamos exibir inteiro. Gostaram? Toma! Vamos seguir firme”. Ao lado dela, o diretor de núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli, não interferiu na promessa.
Menos de uma semana depois da estreia, os assinantes perceberam que a transmissão não atendeu às expectativas. Participantes como Kathy Maravilha, Dudu Camargo, Martina Sanzi, Gabily e Luiz Mesquita tiveram seus momentos exibidos apenas em cortes curtos, com a transmissão completa prevista para o programa de TV nesta segunda-feira (22).
Sem posicionamento oficial até o momento, a Record não se manifestou sobre as queixas, que se multiplicaram nas redes sociais, mostrando o descontentamento dos fãs com a falha no streaming.