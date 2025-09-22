Acesse sua conta
Rumores de romance provocam climão entre peões de ‘A Fazenda 17’

Duda Wendling rebate provocações de Dudu Camargo e nega affair, enquanto tensão domina a sede do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:25

Dudu Camargo sugere romance entre peões em 'A Fazenda'
Dudu Camargo sugere romance entre peões em 'A Fazenda' Crédito: Reprodução

A tarde de sábado (20) em "A Fazenda 17" foi marcada por um verdadeiro climão. Tudo começou com comentários sobre a festa da noite anterior, mas rapidamente se transformou em uma troca de farpas envolvendo Duda Wendling, Dudu Camargo e Yoná. O apresentador insinuou que a atriz estaria dividida entre Matheus e Mesquita, gerando desconforto imediato.

“Eles dois são só amizade, escuta o que estou te falando”, rebateu Duda, visivelmente incomodada com as insinuações. Mas Dudu manteve sua versão, dizendo ter presenciado gestos de carinho entre Matheus e Saory e classificando a situação como “amizade colorida”. A atriz deixou claro seu descontentamento: “Eu não sou affair de ninguém. Mano, eu odeio essa palavra 'affair'”.

Yoná tentou apaziguar a situação, mas o clima permaneceu tenso. As provocações de Dudu movimentaram a casa e levantaram questionamentos sobre alianças e estratégias futuras no jogo. O episódio mostra como a convivência intensa do reality pode gerar mal-entendidos e especulações sobre relacionamentos, colocando amizades e estratégias à prova.

