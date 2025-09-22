Além de JP Mantovani, relembre outras tragédias envolvendo ex-participantes de ‘A Fazenda’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:07
A morte de JP Mantovani, anunciada neste domingo (21), trouxe de volta lembranças dolorosas para fãs de A Fazenda. O modelo de 46 anos, que esteve na oitava edição do reality, perdeu a vida em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, após colidir com um caminhão de limpeza.
Com a tragédia, JP se tornou o quarto ex-peão a morrer desde a estreia do programa da Record, em 2009. Relembre outros nomes que tiveram finais igualmente tristes:
Nahim
O cantor, lembrado por sua participação em A Fazenda: Nova Chance (2017), foi encontrado sem vida em sua casa em Taboão da Serra (SP), em junho de 2024. A queda de uma escadaria teria provocado sua morte, aos 71 anos. Ele também havia participado do Power Couple Brasil em 2022.
Ex-participantes de 'A Fazenda' que morreram
Heloísa Faissol
Funkeira e socialite, ficou em terceiro lugar em A Fazenda 7. Em fevereiro de 2017, aos 46 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no Rio de Janeiro, deixando uma carta em tom de despedida.
Fábio Arruda
O consultor de etiqueta, que integrou a primeira edição e retornou em A Fazenda: Nova Chance, morreu em setembro de 2024, aos 54 anos, dias após realizar um cateterismo.