Além de JP Mantovani, relembre outras tragédias envolvendo ex-participantes de ‘A Fazenda’

Reality da Record acumula histórias marcadas por mortes inesperadas de famosos que passaram pelo confinamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:07

JP Mantovani
JP Mantovani e outros ex-peões tiveram finais trágicos Crédito: Reporudução

A morte de JP Mantovani, anunciada neste domingo (21), trouxe de volta lembranças dolorosas para fãs de A Fazenda. O modelo de 46 anos, que esteve na oitava edição do reality, perdeu a vida em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, após colidir com um caminhão de limpeza.

Com a tragédia, JP se tornou o quarto ex-peão a morrer desde a estreia do programa da Record, em 2009. Relembre outros nomes que tiveram finais igualmente tristes:

Nahim

O cantor, lembrado por sua participação em A Fazenda: Nova Chance (2017), foi encontrado sem vida em sua casa em Taboão da Serra (SP), em junho de 2024. A queda de uma escadaria teria provocado sua morte, aos 71 anos. Ele também havia participado do Power Couple Brasil em 2022.

Ex-participantes de 'A Fazenda' que morreram

Heloísa Faissol

Funkeira e socialite, ficou em terceiro lugar em A Fazenda 7. Em fevereiro de 2017, aos 46 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no Rio de Janeiro, deixando uma carta em tom de despedida.

Fábio Arruda

O consultor de etiqueta, que integrou a primeira edição e retornou em A Fazenda: Nova Chance, morreu em setembro de 2024, aos 54 anos, dias após realizar um cateterismo.

