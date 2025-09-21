Acesse sua conta
Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto

Apresentador, modelo e ex-A Fazenda veio à óbito neste domingo (21) após cair de motocicleta e ser atropelado por caminhão

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11:31

JP Mantovani
JP Mantovani Crédito: Reprodução

A notícia da morte de JP Mantovani surpreendeu os fãs do modelo e apresentador neste domingo (21). Ele, que foi ex-A Fazenda, ex-Power Coupe, e era casado com Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge, sofreu um acidente grave de moto na zona oeste de São Paulo nesta madrugada. O famoso trafegava na região quando caiu da sua Harley Davidson, foi arremedo metros à frente e, então, atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local.

Mas, quem era João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani?

JP Mantovani: moda, televisão, casamento

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.

JP Mantovani era casado com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. O casal se conheceu durante a participação de ambos no reality A Fazenda. Anos depois, os dois tiveram uma filha juntos, Antonella, de oito anos. Mais recentemente, em 2021, o casal entrou no Power Couple, conquistando o terceiro lugar no reality. 

JP Mantovani e Li Martins
JP Mantovani e Li Martins Crédito: Reprodução

Em maio deste ano, JP Mantovani e Li Martins celebraram 10 anos de casamento com uma cerimônia especial. 

