VÍDEO

Virginia é coroada rainha da Grande Rio e mostra gingado: 'Ameaçou sambar'

Performance da influenciadora foi duramente criticada nas redes sociais; confira

Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 09:21

Virginia foi oficialmente coroada Rainha de Bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução / X

Virginia Fonseca foi oficialmente coroada como a nova Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio na noite deste sábado (20), na quadra da escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A influenciadora recebeu a faixa de Rainha de Paola Oliveira, que ocupava o posto, e mostrou seu samba no palco. A performance da famosa, porém, foi duramente criticada nas redes sociais.

Os internautas reagiram ao momento e afirmaram que Virginia não tem samba no pé e só fez "ameaçar sambar". A nova Rainha de Bateria está tendo aulas com Santinha, musa da comunidade da Grande Rio, para chegar preparada à Sapucaí no Carnaval 2026.

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio 1 de 10

"O povo esperando ela sambar e ela mandou um Tik Tok", criticou um internauta. "Alcione, corre aqui que o samba morreu", ironizou outro. "Ela ameaçando sambar", brincou um terceiro. "Virou tudo menos samba", disse outra em post no Instagram.

Mas, teve também quem apoiasse a influenciadora, argumentando que, apesar do nervosismo, ela dançou bem. "Ela teve coragem de subir no palco e dar o seu melhor", afirmou uma fã. "Quem está criticando não sabe dançar nem 1% disso", opinou outra.

Assista:

🚨AGORA: Virginia é oficialmente coroada como Rainha de Bateria da Grande Rio. A influencer chega para substituir a atriz Paolla Oliveira. pic.twitter.com/P1nEHWP1fk — Barracão do Samba (@barrracao) September 21, 2025