Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia é coroada rainha da Grande Rio e mostra gingado: 'Ameaçou sambar'

Performance da influenciadora foi duramente criticada nas redes sociais; confira

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 09:21

Virginia foi oficialmente coroada Rainha de Bateria da Grande Rio
Virginia foi oficialmente coroada Rainha de Bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução / X

Virginia Fonseca foi oficialmente coroada como a nova Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio na noite deste sábado (20), na quadra da escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A influenciadora recebeu a faixa de Rainha de Paola Oliveira, que ocupava o posto, e mostrou seu samba no palco. A performance da famosa, porém, foi duramente criticada nas redes sociais.

Os internautas reagiram ao momento e afirmaram que Virginia não tem samba no pé e só fez "ameaçar sambar". A nova Rainha de Bateria está tendo aulas com Santinha, musa da comunidade da Grande Rio, para chegar preparada à Sapucaí no Carnaval 2026.

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Paola Oliveira passou a faixa de Rainha para Virginia por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Paola Oliveira passou a faixa de Rainha para Virginia por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais
Virginia foi oficialmente coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / X
1 de 10
Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Irmão de Virginia abre o jogo sobre ‘erros’ da irmã: ‘No pecado’

Irmão de Virginia abre o jogo sobre ‘erros’ da irmã: ‘No pecado’

Imagem - Após divórcio, Virginia Fonseca revela os planos para sua mansão em Goiânia

Após divórcio, Virginia Fonseca revela os planos para sua mansão em Goiânia

Imagem - Vini Jr. publica fotos em mansão de Madrid após possível visita de Virginia; veja

Vini Jr. publica fotos em mansão de Madrid após possível visita de Virginia; veja

"O povo esperando ela sambar e ela mandou um Tik Tok", criticou um internauta. "Alcione, corre aqui que o samba morreu", ironizou outro. "Ela ameaçando sambar", brincou um terceiro. "Virou tudo menos samba", disse outra em post no Instagram. 

Mas, teve também quem apoiasse a influenciadora, argumentando que, apesar do nervosismo, ela dançou bem. "Ela teve coragem de subir no palco e dar o seu melhor", afirmou uma fã. "Quem está criticando não sabe dançar nem 1% disso", opinou outra. 

Assista:

Após o evento, Virginia foi às redes sociais agradecer a oportunidade e destacou que está buscando aprender cada vez mais. "Hoje o carnaval começa de fato, acho que a ultima vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo kkk eu nem sei o que falar, to tremendo e com vontade de chorar!!!!! Um desabafo real pra vocês, mas só sei agradecer por tudo, tenho muito pra aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar", escreveu. 

Leia mais

Imagem - Iza não comparece à final da Imperatriz; assessoria explica motivo

Iza não comparece à final da Imperatriz; assessoria explica motivo

Imagem - Após câncer no pâncreas, Edu Guedes fala sobre recuperação e planos ao lado de Ana Hickmann

Após câncer no pâncreas, Edu Guedes fala sobre recuperação e planos ao lado de Ana Hickmann

Imagem - Gilberto Gil publica homenagem a Preta e recebe carinho dos fãs: 'Dois meses'

Gilberto Gil publica homenagem a Preta e recebe carinho dos fãs: 'Dois meses'

Mais recentes

Imagem - Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto

Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto
Imagem - Por que pessoas saudáveis têm infarto e AVC? Veja idade quando há maior risco

Por que pessoas saudáveis têm infarto e AVC? Veja idade quando há maior risco
Imagem - Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos

Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Imagem - Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo
02

Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
03

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
04

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'