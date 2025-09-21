Virginia é coroada rainha da Grande Rio e mostra gingado: 'Ameaçou sambar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 09:21
Virginia Fonseca foi oficialmente coroada como a nova Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio na noite deste sábado (20), na quadra da escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A influenciadora recebeu a faixa de Rainha de Paola Oliveira, que ocupava o posto, e mostrou seu samba no palco. A performance da famosa, porém, foi duramente criticada nas redes sociais.
Os internautas reagiram ao momento e afirmaram que Virginia não tem samba no pé e só fez "ameaçar sambar". A nova Rainha de Bateria está tendo aulas com Santinha, musa da comunidade da Grande Rio, para chegar preparada à Sapucaí no Carnaval 2026.
Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio
"O povo esperando ela sambar e ela mandou um Tik Tok", criticou um internauta. "Alcione, corre aqui que o samba morreu", ironizou outro. "Ela ameaçando sambar", brincou um terceiro. "Virou tudo menos samba", disse outra em post no Instagram.
Mas, teve também quem apoiasse a influenciadora, argumentando que, apesar do nervosismo, ela dançou bem. "Ela teve coragem de subir no palco e dar o seu melhor", afirmou uma fã. "Quem está criticando não sabe dançar nem 1% disso", opinou outra.
Assista:
Após o evento, Virginia foi às redes sociais agradecer a oportunidade e destacou que está buscando aprender cada vez mais. "Hoje o carnaval começa de fato, acho que a ultima vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo kkk eu nem sei o que falar, to tremendo e com vontade de chorar!!!!! Um desabafo real pra vocês, mas só sei agradecer por tudo, tenho muito pra aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar", escreveu.