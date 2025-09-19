ENTENDA

Irmão de Virginia abre o jogo sobre ‘erros’ da irmã: ‘No pecado’

William Gusmão fez diversos vídeos explicando polêmicas

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 22:05

William Gusmão trabalha com irmã Crédito: Reprodução | Instagram

Em meio a rumores de affair com Vini Jr. e polêmicas com o ex, Zé Felipe, Virginia agora está envolvida em mais uma confusão. Dessa vez, o problema chega até o irmão da loira, William Gusmão, de 37 anos.

Nesta sexta-feira (19), ele resolveu se posicionar sobre os ataques que a irmã vem sofrendo e não economizou argumentos. Em uma série de stories, William rebateu as críticas e lembrou da importância de “não apontar o dedo” e lembrou que “ninguém é santo”.

“Olha só, para todos vocês que estão de balela aí, julgando a minha irmã, quero lembrar uma coisa: que santo vocês são, né? Eu não tô vendo ninguém andando com asas por aqui. O único santo que pisou na terra foi Jesus Cristo. Ele tinha o poder de julgar, porque ele é santo, mas ele também foi julgado”, disse ele.

O irmão da empresária ainda que tanto ele, que retribuiu o unfollow de Zé Felipe, e o deixou de seguir no Instagram também, disse que ele e Virginia têm consciência de seus erros.

“Eu tenho princípios, pela minha mãe, eu e minha irmã, sobre Jesus Cristo, que são os seguintes: todo mundo está no pecado. E, sabendo disso, com a educação espiritual que tivemos, a gente aprende: ‘Não julgais, para não ser julgados’”, declarou reforçando o viés cristão pregado pela família.