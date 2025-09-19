Irmão de Virginia abre o jogo sobre ‘erros’ da irmã: ‘No pecado’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 22:05
Em meio a rumores de affair com Vini Jr. e polêmicas com o ex, Zé Felipe, Virginia agora está envolvida em mais uma confusão. Dessa vez, o problema chega até o irmão da loira, William Gusmão, de 37 anos.
Virginia
Nesta sexta-feira (19), ele resolveu se posicionar sobre os ataques que a irmã vem sofrendo e não economizou argumentos. Em uma série de stories, William rebateu as críticas e lembrou da importância de “não apontar o dedo” e lembrou que “ninguém é santo”.
“Olha só, para todos vocês que estão de balela aí, julgando a minha irmã, quero lembrar uma coisa: que santo vocês são, né? Eu não tô vendo ninguém andando com asas por aqui. O único santo que pisou na terra foi Jesus Cristo. Ele tinha o poder de julgar, porque ele é santo, mas ele também foi julgado”, disse ele.
O irmão da empresária ainda que tanto ele, que retribuiu o unfollow de Zé Felipe, e o deixou de seguir no Instagram também, disse que ele e Virginia têm consciência de seus erros.
“Eu tenho princípios, pela minha mãe, eu e minha irmã, sobre Jesus Cristo, que são os seguintes: todo mundo está no pecado. E, sabendo disso, com a educação espiritual que tivemos, a gente aprende: ‘Não julgais, para não ser julgados’”, declarou reforçando o viés cristão pregado pela família.
“Mas não se preocupem, não, porque o verdadeiro julgamento, o verdadeiro juiz, vai julgar até os santos aqui da terra, aqueles que se fazem de santos”, completou.