Vini Jr. publica fotos em mansão de Madrid após possível visita de Virginia; veja

Seguidores apontaram diversas semelhanças nas publicações feitas pela influenciadora e mansão do jogador em Madrid

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:21

Influenciadora e jogador estariam vivendo affair Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cada passo de Virginia em Madrid, na Espanha, só aumentam os rumores de affair da influenciadora digital como atleta do Real Madrid. Após alguns dias, sumido das redes sociais, o jogador decidiu publicar diversas em sua mansão, que alguns fãs já apontaram se assemelham muito a mansão que Virginia alugou em Madrid, sendo possível, na verdade, ser a residência de Vini. As fotos foram publicadas nesta quinta-feira (18).

Vini Jr., no entanto, não fez nenhuma menção a presença da influenciadora na casa. “Eu sou quem eu sou”, escreveu o atleta.

As especulações de que Virginia e Vini Jr. estejam juntos começou em julho, quando a influenciadora foi vista na comemoração do aniversário do jogador e também despedida do Rio de Janeiro.

Virginia que está na Espanha pela segunda vez, já gerou outras especulações desde quarta-feira (17), de que estaria na casa do jogador. A empresária ainda publicou stories do Instagram treinando numa academia que apontaram ser do atleta brasileiro.

Não demorou muito para que os seguidores do dois identificaram semelhanças entre o local onde Virginia está e o espaço de treino de Vini que tem o mesmo piso em tom azulado e alguns aparelhos modernos, com os mesmos adornos, além da iluminação de LED, feita com uma fita luminária dupla que se estende pelas arestas do teto.

Em outras publicações, a influencer também deixou “escapar” itens que podem comprovar sua estadia na mansão de Vini. Internautas notaram ainda que Virginia tem gravado vários vídeos com um lustre ao fundo, o mesmo que aparece em fotos do jogador do Real Madrid.