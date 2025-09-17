BOCÃO DE BLOGUEIRA

5 dicas para criar o efeito plumping nos lábios

Maquiadora ensina truques práticos para combinar produtos e dar volume à boca

Portal Edicase

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:00

O efeito plumping ajuda a destacar os lábios Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Lábios volumosos continuam em alta e a tendência do lip combo — que combina lápis labial, batom e gloss — prova que o poder de um contorno bem feito é real. Mas não é só isso: também é possível criar o efeito plumping de diferentes formas, como aplicando gloss no centro da boca, usando iluminador no arco do cupido, preparando os lábios com bálsamos nutritivos ou fazendo uma esfoliação leve antes da maquiagem.

Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, dá 5 dicas simples para valorizar os lábios . “São técnicas e produtos simples, mas bastante eficazes no resultado”, afirma. Confira!

1. Preparação da boca com esfoliação e hidratação

Lábios ressecados ou com textura irregular absorvem menos produto e refletem menos luz, diminuindo o efeito plumping . Uma esfoliação suave seguida de um balm nutritivo garante superfície uniforme, potencializando qualquer batom, lip liner ou gloss.

2. Lip liner que dá volume

O lápis labial é um dos grandes aliados para criar o efeito de boca mais cheia. Ele permite desenhar o contorno de forma precisa e até levemente fora da linha natural para ampliar o formato . “Gosto da nova lapiseira labial BIG&FULL Plumping Lip Liner, da Ruby Kisses, pois, além do contorno preciso, ela pode ser usada para preencher os lábios e ainda cria um efeito volumoso em segundos”, indica Chloé Gaya.

A sobreposição de tonalidades é o que garante a profundidade do efeito Crédito:

3. Batom com contorno e sobreposição de cores

Não se trata apenas de aplicar a cor; a sobreposição de tonalidades é o que garante profundidade. Contorne a boca com um tom levemente mais escuro que o batom principal e preencha com uma cor cremosa. “Para lábios ainda mais volumosos, aplique um tom mais claro ou iluminado no centro, criando a sensação de relevo e dimensão”, orienta a maquiadora.

4. Gloss estrategicamente aplicado

Um simples gloss no centro da boca pode transformar completamente a percepção de volume. Aplicar no ponto exato onde a luz reflete naturalmente cria um efeito de lábio mais carnudo e atraente. Para intensificar, é possível combinar com um batom opaco na base e dar leves batidinhas do gloss apenas no centro, evitando que a boca pareça excessivamente brilhante.

5. Iluminador sutil em pontos estratégicos

Pequenos truques de luz podem transformar o visual . Aplicar um pontinho de iluminador ou corretivo logo acima do arco do cupido e no centro do lábio inferior ajuda a levantar visualmente os lábios. “A luz reflete nesses pontos, aumentando a percepção de volume sem precisar exagerar na cor ou no produto”, explica.

Com essas técnicas, é possível brincar com diferentes acabamentos e cores, garantindo lábios impactantes sem exageros.