Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa

Internautas encontraram pistas que 'entregaram' a estadia da influenciadora na mansão do jogador do Real Madrid

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:14

Vini Jr.
Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Os rumores de que Virginia Fonseca e Vini Jr. estão juntos aumentam a cada dia mais nas redes sociais. A influenciadora, que está em Madrid, na Espanha, deixou escapar detalhes que confirmaram sua presença na casa do jogador. Agora, foi a vez do craque do Real Madrid e Seleção Brasileira dar 'pistas' que entregam a estadia da loira na mansão.

Nesta quinta-feira (18), Vini publicou um novo álbum de fotos intitulado "Eu sou quem eu sou". Logo na primeira imagem, é possível ver uma parede da residência com acabamento em cimento queimado e listras bem específicas. Um cenário bem parecido apareceu em um retrato compartilhado por Virginia na manhã desta quinta-feira (18), em que ela está tomando banho de sol.

Fotos postadas por Vini Jr. comprovariam presença de Virginia

Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
1 de 12
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram

Outra foto postada pelo jogador também chamou a atenção: no fundo, dá para observar uma pessoa de blusa branca. Os internautas garantiram se tratar de Hebert Gomes, assessor e amigo de Virginia.

"O Hebert lá atrás no espelho", comentou uma pessoa. "Mostrando cada parte da casa, para o pessoal saber que a Virginia tá lá", brincou outra. "Quem tá fotografando é a Virgínia", falou uma terceira.

