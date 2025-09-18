TÁ ROLANDO?

Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa

Internautas encontraram pistas que 'entregaram' a estadia da influenciadora na mansão do jogador do Real Madrid

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:14

Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Os rumores de que Virginia Fonseca e Vini Jr. estão juntos aumentam a cada dia mais nas redes sociais. A influenciadora, que está em Madrid, na Espanha, deixou escapar detalhes que confirmaram sua presença na casa do jogador. Agora, foi a vez do craque do Real Madrid e Seleção Brasileira dar 'pistas' que entregam a estadia da loira na mansão.

Nesta quinta-feira (18), Vini publicou um novo álbum de fotos intitulado "Eu sou quem eu sou". Logo na primeira imagem, é possível ver uma parede da residência com acabamento em cimento queimado e listras bem específicas. Um cenário bem parecido apareceu em um retrato compartilhado por Virginia na manhã desta quinta-feira (18), em que ela está tomando banho de sol.

Fotos postadas por Vini Jr. comprovariam presença de Virginia 1 de 12

Outra foto postada pelo jogador também chamou a atenção: no fundo, dá para observar uma pessoa de blusa branca. Os internautas garantiram se tratar de Hebert Gomes, assessor e amigo de Virginia.