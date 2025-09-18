Vini Jr. deixa escapar detalhe que prova presença de Virginia Fonseca em sua casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:14
Os rumores de que Virginia Fonseca e Vini Jr. estão juntos aumentam a cada dia mais nas redes sociais. A influenciadora, que está em Madrid, na Espanha, deixou escapar detalhes que confirmaram sua presença na casa do jogador. Agora, foi a vez do craque do Real Madrid e Seleção Brasileira dar 'pistas' que entregam a estadia da loira na mansão.
Nesta quinta-feira (18), Vini publicou um novo álbum de fotos intitulado "Eu sou quem eu sou". Logo na primeira imagem, é possível ver uma parede da residência com acabamento em cimento queimado e listras bem específicas. Um cenário bem parecido apareceu em um retrato compartilhado por Virginia na manhã desta quinta-feira (18), em que ela está tomando banho de sol.
Fotos postadas por Vini Jr. comprovariam presença de Virginia
Outra foto postada pelo jogador também chamou a atenção: no fundo, dá para observar uma pessoa de blusa branca. Os internautas garantiram se tratar de Hebert Gomes, assessor e amigo de Virginia.
"O Hebert lá atrás no espelho", comentou uma pessoa. "Mostrando cada parte da casa, para o pessoal saber que a Virginia tá lá", brincou outra. "Quem tá fotografando é a Virgínia", falou uma terceira.