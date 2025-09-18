Ator de Terra Nostra morreu tragicamente após cair em escada rolante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:38
A reprise de "Terra Nostra" (1999) no Edição Especial, da Globo, trouxe ao público a oportunidade de rever Elias Gleizer em cena. O ator, que teve uma trajetória extensa nos palcos e na televisão, morreu em 2015, após sofrer um trágico acidente em uma escada rolante.
O artista nasceu em São Paulo, em 1934, com o nome Ilicz Glejzer. Ele era filho de imigrantes judeus poloneses que fugiram da perseguição na Europa. Incentivado pelo pai, que era sapateiro, Elias estudou violino, mas se apaixonou mesmo pela atuação. Aos 12 anos, quando tocava em uma orquestra juvenil, ele foi convidado por um diretor para fazer teatro.
Elias Gleizer
A estreia na televisão veio em 1959 na extinta TV Tupi, onde ficou até 1978. Também passou pela TV Bandeirantes e pelo SBT antes de chegar à Globo, onde consolidou sua carreira com mais de 25 novelas. Entre os papéis mais marcantes, estão Jairo em "Tieta" (1989), Tio Zé em "Sonho Meu" (1993) e Canequinha em "Anjo de Mim" (1996). Seu maior sucesso com o público infantil foi o Vô Pepe de "Era uma Vez" (1998).
Em "Terra Nostra", Elias interpretou o Padre Olavo, que era o responsável pela paróquia próxima à fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes). Amigo da família, o personagem tenta ajudar Angélica a tornar-se freira, apesar da resistência de seu pai.
Em maio de 2015, quando tinha 81 anos, Elias saiu para uma consulta com o dentista em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas, ao subir em uma escada rolante na galeria do consultório, sofreu uma queda. O acidente causou fraturas em cinco costelas e perfuração do pulmão, além de ter debilitado bastante sua saúde.
O artista foi internado, mas desenvolveu broncopneumonia e morreu por falência circulatória. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro.
