Ator de Terra Nostra morreu tragicamente após cair em escada rolante

Sucesso de 1999, novela está no ar de volta à TV aberta no Edição Especial, da Globo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:38

Terra Nostra
Terra Nostra Crédito: TV Globo/Reprodução

A reprise de "Terra Nostra" (1999) no Edição Especial, da Globo, trouxe ao público a oportunidade de rever Elias Gleizer em cena. O ator, que teve uma trajetória extensa nos palcos e na televisão, morreu em 2015, após sofrer um trágico acidente em uma escada rolante.

O artista nasceu em São Paulo, em 1934, com o nome Ilicz Glejzer. Ele era filho de imigrantes judeus poloneses que fugiram da perseguição na Europa. Incentivado pelo pai, que era sapateiro, Elias estudou violino, mas se apaixonou mesmo pela atuação. Aos 12 anos, quando tocava em uma orquestra juvenil, ele foi convidado por um diretor para fazer teatro. 

Elias Gleizer

Elias Gleizer em Passione (2010) por Divulgação
Elias Gleizer em Terra Nostra (1999) por Divulgação
Elias Gleizer em Caminho das Índias (2009) por João Miguel Júnior/TV Globo
Elias Gleizer em Flor do Caribe (2013) por João Miguel Júnior/TV Globo
Elias Gleizer por Divulgação
1 de 5
Elias Gleizer em Passione (2010) por Divulgação

A estreia na televisão veio em 1959 na extinta TV Tupi, onde ficou até 1978. Também passou pela TV Bandeirantes e pelo SBT antes de chegar à Globo, onde consolidou sua carreira com mais de 25 novelas. Entre os papéis mais marcantes, estão Jairo em "Tieta" (1989), Tio Zé em "Sonho Meu" (1993) e Canequinha em "Anjo de Mim" (1996). Seu maior sucesso com o público infantil foi o Vô Pepe de "Era uma Vez" (1998).

Em "Terra Nostra", Elias interpretou o Padre Olavo, que era o responsável pela paróquia próxima à fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes). Amigo da família, o personagem tenta ajudar Angélica a tornar-se freira, apesar da resistência de seu pai.

O acidente

Em maio de 2015, quando tinha 81 anos, Elias saiu para uma consulta com o dentista em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas, ao subir em uma escada rolante na galeria do consultório, sofreu uma queda. O acidente causou fraturas em cinco costelas e perfuração do pulmão, além de ter debilitado bastante sua saúde.

O artista foi internado, mas desenvolveu broncopneumonia e morreu por falência circulatória. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro.

