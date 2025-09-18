Público pede expulsão de Rayane Figliuzzi por agressão contra Yoná em A Fazenda 17; VEJA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:58
O reality show "A Fazenda 17", da Record, conheceu sua primeira Fazendeira da temporada na noite da última quarta-feira (17). Rayane Figliuzzi, influenciadora e atual namorada do cantor Belo, venceu a disputa e assumiu o comando da sede durante a primeira semana. Mas, antes de conquistar o chapéu, a influenciadora e atual namorada de Belo se envolveu em uma polêmica.
Elenco de "A Fazenda 17"
Durante uma discussão, Ray jogou água em Yoná Sousa, pedagoga e ex-participante do "Ilhados com a Sogra". A atitude revoltou os internautas, que pediram a expulsão da peoa.
"Que falta de respeito. Garota ridícula, chamou uma senhora aposentada de lixo e jogou água na cara dela. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Fora Ray. Estamos com a Dona Yoná", defendeu uma pessoa no X. "Isso não é agressão?", questionou outra. "Que ela seja expulsa e o Belo volte com a Gracyanne (Barbosa)", disparou uma terceira. "Covardia, estamos com você, Yoná", falou mais uma.