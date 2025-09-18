Babás das filhas de Neymar devem assinar termo de confidencialidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:32
Os funcionários que trabalham na casa de Neymar e Bruna Biancardi precisam seguir algumas regras, para manter a discrição da família. Para ser babá de Mavie e Mel, as filhas do casal, é necessário, inclusive, assinar um termo de confidencialidade.
De acordo com o jornal Extra, a responsável pela contratação das funcionárias é a mãe das meninas, a influenciadora Bruna Biancardi, juntamente com a sua equipe. Depois da entrevista pessoal, elas precisam assinar o documento, com o objetivo de preservar a intimidade do casal. Nada que acontece na mansão onde o jogador, a companheira e as filhas moram em Santos pode vazar para o mundo externo.
Neymar e Bruna Biancardi
Mavie completa 2 anos em outubro, enquanto Mel tem 2 meses. Além delas, Neymar é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas; e Helena, de um breve romance com Amanda Kimberlly.