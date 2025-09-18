Vale Tudo cria personagem inédito para prejudicar Maria de Fátima; veja detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:59
Maria de Fátima (Bella Campos) terá um novo rival em "Vale Tudo". O ator Álamo Facó foi escalado para viver Celso, um personagem inédito que entrará na novela para prejudicar a trambiqueira. Ele vai ajudar Odete (Debora Bloch) em uma vingança contra a ex-nora.
De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a ricaça vai levar Fátima para uma fábrica abandonada, onde Celso estará. Lá, a filha de Raquel (Taís Araujo) passará por apuros. A cena será gravada em uma locação em Guaratiba.
Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman
Antes de a sequência ir ao ar, Fátima terá feito uma aliança com Odete. No capítulo desta quinta-feira (18), Ana Clara vai entrar em contato com a ex-mulher de Afonso (Humberto Carrão), deixando claro que sabe quem ela é. Afinal, Fátima conseguiu enganar a ex-estudante para entrar no sítio e descobriu que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e escondido.
Inicialmente, Fátima exigiu de Odete um pix de R$ 300 mil. Depois, quis uma mesada e um apartamento. Mas ela ainda irá se unir a Ana Clara contra a empresária. A dona da TCA descobrirá a amizade e irá ameaçar cortar a mesada da ex-nora. No entanto, as duas vão continuar tramando contra a vilã.
Os capítulos finais de "Vale Tudo' estão cercados de cuidados para evitar vazamentos. Além das cenas secretas, os atores recebem o roteiro apenas com suas datas de gravação, e não as de todo o elenco, como é comum em novelas. O desfecho vai ao ar no dia 17 de outubro.