TELEVISÃO

Vale Tudo cria personagem inédito para prejudicar Maria de Fátima; veja detalhes

Capanga vai ajudar Odete em uma nova vingança contra a ex-nora

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:59

Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Maria de Fátima (Bella Campos) terá um novo rival em "Vale Tudo". O ator Álamo Facó foi escalado para viver Celso, um personagem inédito que entrará na novela para prejudicar a trambiqueira. Ele vai ajudar Odete (Debora Bloch) em uma vingança contra a ex-nora.

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a ricaça vai levar Fátima para uma fábrica abandonada, onde Celso estará. Lá, a filha de Raquel (Taís Araujo) passará por apuros. A cena será gravada em uma locação em Guaratiba.

Antes de a sequência ir ao ar, Fátima terá feito uma aliança com Odete. No capítulo desta quinta-feira (18), Ana Clara vai entrar em contato com a ex-mulher de Afonso (Humberto Carrão), deixando claro que sabe quem ela é. Afinal, Fátima conseguiu enganar a ex-estudante para entrar no sítio e descobriu que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e escondido.

Inicialmente, Fátima exigiu de Odete um pix de R$ 300 mil. Depois, quis uma mesada e um apartamento. Mas ela ainda irá se unir a Ana Clara contra a empresária. A dona da TCA descobrirá a amizade e irá ameaçar cortar a mesada da ex-nora. No entanto, as duas vão continuar tramando contra a vilã.