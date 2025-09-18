AGRESSÃO

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Caso aconteceu no Boulevard Shopping, em Salvador; agressão foi registrada em vídeo e repercutiu nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:40

Lay Sousa Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Lay Sousa, moradora de Feira de Santana, foi identificada como a mulher agredida por uma atendente do McDonald’s no Boulevard Shopping, no último dia 9 de setembro. O caso ganhou repercussão após a vítima compartilhar o vídeo do momento em que recebeu um tapa no rosto dentro da praça de alimentação.

Lay, que soma cerca de 17 mil seguidores em seu perfil atual, já teve uma conta com mais de 100 mil seguidores desativada. Em suas redes, ela costuma mostrar a rotina na academia e também realiza publicidades para plataformas de apostas online.

Lay Sousa 1 de 4

Segundo o relato da influenciadora, a confusão começou após ela questionar o andamento do pedido feito pelo aplicativo do restaurante. “Dei boa noite e pedi para ela ver se meu pedido estava pronto (...). Eu falei que minha ficha era 504 e já estavam chamando a 544. Queria saber se o meu pedido chegou aqui”, contou.