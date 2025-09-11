TAPA NA CARA

Blogueira é agredida por funcionária do McDonald's em shopping de Feira; veja vídeo

Discussão começou por causa de lanche; trabalhadora desmaiou após briga

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:10

Vídeo mostra confusão Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma briga entre uma cliente e uma funcionária do McDonald's do Boulevard Shopping, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, terminou em agressão na noite de terça-feira (9). Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a confusão no local (veja abaixo).

A blogueira Lay Santos, que tem 13 mil seguidores no Instagram, conta que fez o pedido pelo aplicativo e foi ao local retirar a compra, mas foi mal atendida na bancada.

"Eu dei boa noite. Falei que retirei pela opção peça e retire. Minha ficha era 504 e já estavam chaando o 544. Aí ela [funcionária] disse: 'Fale baixo' e eu respondi: 'Fale baixo você comigo, ridícula'. Depois disso, ela deu um tapa na minha cara", conta a cliente.

Gravações mostram a discussão entre as duas mulheres. Minutos depois, a funcionária desmaiou e foi socorrida por colegas e a segurança do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ambas foram para delegacia prestar depoimento.

Segundo a Polícia Civil, dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) - documento que registra infrações penais de menor potencial ofensivo - foram lavrados na Central de Flagrantes (Cenflag/Feira de Santana) contra as duas mulheres. As envolvidas foram ouvidas e liberadas, ficando à disposição do Poder Judiciário.