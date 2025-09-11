Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Blogueira é agredida por funcionária do McDonald's em shopping de Feira; veja vídeo

Discussão começou por causa de lanche; trabalhadora desmaiou após briga

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:10

Vídeo mostra confusão
Vídeo mostra confusão Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma briga entre uma cliente e uma funcionária do McDonald's do Boulevard Shopping, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, terminou em agressão na noite de terça-feira (9). Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a confusão no local (veja abaixo). 

A blogueira Lay Santos, que tem 13 mil seguidores no Instagram, conta que fez o pedido pelo aplicativo e foi ao local retirar a compra, mas foi mal atendida na bancada.

"Eu dei boa noite. Falei que retirei pela opção peça e retire. Minha ficha era 504 e já estavam chaando o 544. Aí ela [funcionária] disse: 'Fale baixo' e eu respondi: 'Fale baixo você comigo, ridícula'. Depois disso, ela deu um tapa na minha cara", conta a cliente.

Gravações mostram a discussão entre as duas mulheres. Minutos depois, a funcionária desmaiou e foi socorrida por colegas e a segurança do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ambas foram para delegacia prestar depoimento. 

Segundo a Polícia Civil, dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) - documento que registra infrações penais de menor potencial ofensivo - foram lavrados na Central de Flagrantes (Cenflag/Feira de Santana) contra as duas mulheres. As envolvidas foram ouvidas e liberadas, ficando à disposição do Poder Judiciário.

A reportagem procurou o McDonald's para ter um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno. O CORREIO não localizou contato da funcionária até a última atualização da matéria. O espaço segue aberto. 

Leia mais

Imagem - Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

Imagem - Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja

Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja

Imagem - Blogueira é retirada de restaurante em Salvador por causa de roupa: 'Vergonhoso'

Blogueira é retirada de restaurante em Salvador por causa de roupa: 'Vergonhoso'

Mais recentes

Imagem - Rota do Vinho chega a Salvador com degustações exclusivas

Rota do Vinho chega a Salvador com degustações exclusivas
Imagem - Justiça determina que Inema elabore plano para garantir gestão da água de bacia hidrográfica na Bahia

Justiça determina que Inema elabore plano para garantir gestão da água de bacia hidrográfica na Bahia
Imagem - Adolescente de 16 anos é resgatada de cárcere privado na Bahia; suspeito fugiu

Adolescente de 16 anos é resgatada de cárcere privado na Bahia; suspeito fugiu

MAIS LIDAS

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
01

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento
02

Advogado é morto a facadas durante briga dentro de apartamento

Imagem - Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office
03

Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
04

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto