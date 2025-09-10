Acesse sua conta
Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja

Crime ocorreu no bairro de Piatã

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:42

Delegada foi sequestrada no bairro de Piatã
Delegada foi sequestrada no bairro de Piatã Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma delegada da Polícia Civil foi sequestrada no bairro de Piatã, em Salvador, na tarde de terça-feira (9).

As imagens mostram quando a mulher para o carro em uma rua pouco movimentada e, logo depois, é abordada por dois homens. Os desceram de um outro veículo e a abordam de forma truculenta.

Segundo informações da ocorrência, a vítima foi deixada após o roubo do seu carro ser efetuado. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, como roubo com restrição da liberdade da vítima. 

A delegada foi liberada em seguida, mas o automóvel, que já foi encaminhado para perícia, só foi localizado no bairro do Retiro. A investigação segue em andamento sob sigilo policial, segundo nota oficial da Polícia Civil.

A reportagem procurou a corporação para saber se os suspeitos já foram identificados, mas não recebeu resposta. 

