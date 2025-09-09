Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:56

Delegada foi abordada em seu carro ainda durante a tarde
Delegada foi abordada em seu carro ainda durante a tarde Crédito: Reprodução/ TV Record

Uma delegada da Polícia Civil foi alvo de sequestro e roubo no início da tarde desta terça-feira (9), no bairro de Piatã, em Salvador. Segundo informações da ocorrência, ela foi deixada após o roubo do seu carro ser efetuado. 

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, como roubo com restrição da liberdade da vítima. De acordo com informações iniciais, a delegada foi abordada por suspeitos que roubaram seu carro e pertences pessoais.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Ela foi liberada em seguida, mas o automóvel, que já foi encaminhado para perícia, só foi localizado no bairro do Retiro.  A investigação segue em andamento sob sigilo policial, segundo nota oficial da Polícia Civil.

Mais recentes

Imagem - Suspeitos de torturar de jovem de 18 anos após caso com esposa de mentor do crime são presos

Suspeitos de torturar de jovem de 18 anos após caso com esposa de mentor do crime são presos
Imagem - Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças
Imagem - Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer

Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'
01

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Imagem - Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação
02

Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
03

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'
04

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'