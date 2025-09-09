PIATÃ

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (9)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:56

Delegada foi abordada em seu carro ainda durante a tarde Crédito: Reprodução/ TV Record

Uma delegada da Polícia Civil foi alvo de sequestro e roubo no início da tarde desta terça-feira (9), no bairro de Piatã, em Salvador. Segundo informações da ocorrência, ela foi deixada após o roubo do seu carro ser efetuado.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, como roubo com restrição da liberdade da vítima. De acordo com informações iniciais, a delegada foi abordada por suspeitos que roubaram seu carro e pertences pessoais.

