CRIME

Terror em comércio: homem é morto e mulher é baleada em Camaçari

Vítima foi surpreendida enquanto estava sentada na calçada

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 14:24

Jacildo Soares da Silva Araújo, 27 anos, foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Jacildo Soares da Silva Araújo, 27 anos, foi morto a tiros e uma mulher ficou ferida após um ataque ocorrido na noite de sábado (20), no bairro do Phoc II, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu no cruzamento das ruas Terezinha e Alagoinhas, em frente a um estabelecimento comercial bastante frequentado por moradores da região.

De acordo com informações iniciais, Jacildo estava sentado em uma cadeira, na calçada do comércio, quando foi surpreendido por homens armados. Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos se aproximaram e efetuaram diversos disparos, sem que Jacildo tivesse qualquer chance de reagir. Ele morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Durante a ação, a sogra de Jacildo, uma mulher também foi atingida no pé.Pessoas que estavam próximas prestaram os primeiros socorros e a levaram para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dela é considerado estável, sem risco de morte.