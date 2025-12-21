Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Terror em comércio: homem é morto e mulher é baleada em Camaçari

Vítima foi surpreendida enquanto estava sentada na calçada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 14:24

Jacildo Soares da Silva Araújo, 27 anos, foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Jacildo Soares da Silva Araújo, 27 anos, foi morto a tiros e uma mulher ficou ferida após um ataque ocorrido na noite de sábado (20), no bairro do Phoc II, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu no cruzamento das ruas Terezinha e Alagoinhas, em frente a um estabelecimento comercial bastante frequentado por moradores da região.

De acordo com informações iniciais, Jacildo estava sentado em uma cadeira, na calçada do comércio, quando foi surpreendido por homens armados. Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos se aproximaram e efetuaram diversos disparos, sem que Jacildo tivesse qualquer chance de reagir. Ele morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante a ação, a sogra de Jacildo, uma mulher também foi atingida no pé.Pessoas que estavam próximas prestaram os primeiros socorros e a levaram para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dela é considerado estável, sem risco de morte.

A sequência de tiros provocou correria e pânico entre quem estava nas proximidades no momento do ataque. O homicídio e a tentativa de homicídio foram registrados na delegacia de Camaçari. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e perícias foram solicitadas no local. A autoria e a motivação do crime seguem sob investigação.

Leia mais

Imagem - Chefe de facção que ordenava ataques em outro estado é preso em destino turístico da Bahia

Chefe de facção que ordenava ataques em outro estado é preso em destino turístico da Bahia

Imagem - Um morto e um preso: quem são os traficantes alvo de operação por morte de técnicos de internet

Um morto e um preso: quem são os traficantes alvo de operação por morte de técnicos de internet

Imagem - Mulher morta após carro derrubar dois postes estava voltando de bar com amigos

Mulher morta após carro derrubar dois postes estava voltando de bar com amigos

Tags:

Ataque Camaçari Comércio Morto

Mais recentes

Imagem - Chefe de facção que ordenava ataques em outro estado é preso em destino turístico da Bahia

Chefe de facção que ordenava ataques em outro estado é preso em destino turístico da Bahia
Imagem - Um morto e um preso: quem são os traficantes alvo de operação por morte de técnicos de internet

Um morto e um preso: quem são os traficantes alvo de operação por morte de técnicos de internet
Imagem - Mulher morta após carro derrubar dois postes estava voltando de bar com amigos

Mulher morta após carro derrubar dois postes estava voltando de bar com amigos

MAIS LIDAS

Imagem - Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão
01

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
02

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
03

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Saiba quem é a família baiana que morreu em acidente na estrada ao voltar para o estado
04

Saiba quem é a família baiana que morreu em acidente na estrada ao voltar para o estado