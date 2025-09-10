COM SAÍDA DE PRAIA

Blogueira é retirada de restaurante em Salvador por causa de roupa: 'Vergonhoso'

Influenciadora e amiga estavam com biquíni e saída de praia

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:30

Blogueiras são retiradas de restaurante em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

A blogueira Ya Malb, que tem 2,1 milhões de seguidores nas redes sociais, e uma amiga foram convidadas a se retirar de um restaurante em Stella Maris, em Salvador, por causa da roupa. As jovens, que são turistas cariocas, vestiam biquíni e saída de praia. O caso aconteceu em 23 de agosto, mas viralizou nas redes sociais nesta semana.

Em um vídeo gravado logo após a expulsão, Ya desabafou sobre o caso. "[O estabelecimento] na verdade é a beira-mar, nem sei o porquê disso. Estamos assim, com saída de praia, porque estamos indo para a praia, mas tudo bem, nosso guia está vindo buscar a gente", disse.

"Eles [funcionários do local] até que foram atenciosos, só foi um pouco vergonhoso. Isso não acontece no Rio", lamentou.

A amiga que acompanhava Ya ainda reclamou: "Nunca acontece no Rio. Na verdade, no Rio a gente não estaria nem usando saída de praia, estaria só de biquíni enfiado no **".

Vale ressaltar que alguns estabelecimentos comerciais possuem um código de vestimenta, um conjunto de regras ou diretrizes que definem o tipo de roupa apropriado para o ambiente. Neste caso, quem não o segue, é convidado a se retirar do local.

