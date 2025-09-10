Acesse sua conta
Chefe de cartório e filho são sequestrados e agredidos na RMS

Jovem precisou de atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:28

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

O atual chefe do cartório extrajudicial de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e o filho foram sequestrados e agredidos no último domingo (7). Segundo a Polícia Militar, eles foram levados de uma propriedade rural por criminosos armados, juntamente com dois veículos do servidor.

Com base em informações referentes às características das vítimas, dos suspeitos e dos veículos levados, policiais da 32ª Companhia Independente (CIPM) iniciaram as buscas e encontraram pai e filho às margens da rodovia BA-093, nas proximidades da localidade conhecida como Garopa. O jovem precisou de atendimento médico e foi medicado. 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) emitiu nota prestando solidariedade às vítimas. O servidor, identificado como José Roque Lima, também é ex-funcionário do Judiciário. 

As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil. Procurada, a corporação não respondeu. 

Confira nota da Sinpojud na íntegra: 

O Sinpojud manifesta publicamente sua solidariedade ao ex-servidor do Judiciário e atual chefe de cartório extrajudicial em Pojuca, José Roque Lima, que, no último domingo (07), foi vítima de um sequestro e de agressões contra ele e sua família. 

José Roque e seu filho foram agredidos de forma violenta. O jovem precisou de atendimento médico na cidade. Pai e filho foram resgatados pela polícia em Araçás. 

O Sinpojud se solidariza com José Roque Lima e seus familiares, desejando plena recuperação física e emocional. Reiteramos nosso repúdio a toda forma de violência que ameaça a vida, a dignidade e a segurança dos cidadãos baianos.

