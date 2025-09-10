Acesse sua conta
Osid abrem vagas de emprego para o Natal 2025; saiba como se candidatar

Entre as funções estão ajudante de padeiro, embalador e ajudante de motorista

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:43

Osid
Osid Crédito: Reprodução

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) anunciaram 20 vagas de trabalho temporário no Centro de Panificação Dulce Natura para reforço do quadro de colaboradores durante a produção dos panetones para o Natal 2025. Entre as funções estão ajudante de padeiro, embalador, ajudante de motorista, atendente comercial e promotor de vendas.

Os profissionais selecionados começam a trabalhar já neste mês de setembro e há chances de contratação após a temporada natalina. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@irmadulce.org.br, colocando o título da vaga no assunto do e-mail.

A indústria Dulce Natura funciona o ano inteiro fabricando itens como pães, broas, brownies, cookies e biscoitos. Toda a renda obtida com a comercialização dos produtos é direcionada para as Osid, instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres que abriga um dos maiores complexos de saúde do país com atendimento 100% gratuito, acolhendo mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia.

Entre os atendidos pela instituição estão pacientes oncológicos, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes em situação de risco social, dependentes de substâncias psicoativas e pessoas em situação de rua.

