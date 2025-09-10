OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 160 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta quarta (10)

Cargos são de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:25

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 160 vagas de emprego e estágio em Salvador com salários de até R$ 3,5 mil para esta quarta-feira (10).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Pedagogo (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior em Pedagogia (estar cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Auxiliar de almoxarifado em farmácia de manipulação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência em farmácia de manipulação

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga

Camareira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de haras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência em gestão administrativa, conhecimento em pacote Office e disponibilidade para residir no local

Salário: R$3.500,00 + benefícios

1 vaga

Lavador de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter CNH B

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de manutenção de ar-condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Zona: bairro do Uruguai e região

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e de horário

Salário: R$1.651,10 + benefícios

10 vagas

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Zona: Simões Filho, Suburbana, Águas Claras, Cajazeiras, Paripe, Coutos, Liberdade, Pero Vaz, Caixa D’Água, IAPI, Pau Miúdo, Lapinha, Ribeira, Uruguai, Massaranduba, Cidade Baixa e adjacências

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.656,84 + benefícios

3 vagas

Instalador fotovoltaico (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso NR-10 e NR-35

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Caixa de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso e de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Lavador de roupa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Auxiliar de lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em confeitaria ou experiência como auxiliar de cozinha com curso de confeitaria no SENAC

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Encanador (vaga temporária de 12 meses)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência em hidráulica predial, habilidade em interpretar plantas e atuação em construção civil

Salário: R$2.816,00 + benefícios

1 vaga

Adesivador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecer materiais de comunicação visual

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de produção em evento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.088,99 + benefícios

1 vaga

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Contínuo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Zona: Suburbana e região

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais

Salário: R$1.670,00 + benefícios

30 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos conforme a Lei do Aprendizado

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte