Emprego: Salvador tem 160 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta quarta (10)

Esther Morais
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:25
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 160 vagas de emprego e estágio em Salvador com salários de até R$ 3,5 mil para esta quarta-feira (10).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Pedagogo (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior em Pedagogia (estar cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Auxiliar de almoxarifado em farmácia de manipulação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência em farmácia de manipulação
Salário: R$1.900,00 + benefícios
1 vaga
Camareira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de haras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência em gestão administrativa, conhecimento em pacote Office e disponibilidade para residir no local
Salário: R$3.500,00 + benefícios
1 vaga
Lavador de veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter CNH B
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de manutenção de ar-condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Zona: bairro do Uruguai e região
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e de horário
Salário: R$1.651,10 + benefícios
10 vagas
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Zona: Simões Filho, Suburbana, Águas Claras, Cajazeiras, Paripe, Coutos, Liberdade, Pero Vaz, Caixa D’Água, IAPI, Pau Miúdo, Lapinha, Ribeira, Uruguai, Massaranduba, Cidade Baixa e adjacências
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.656,84 + benefícios
3 vagas
Instalador fotovoltaico (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso NR-10 e NR-35
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Caixa de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso e de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Lavador de roupa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Auxiliar de lavanderia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em confeitaria ou experiência como auxiliar de cozinha com curso de confeitaria no SENAC
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Encanador (vaga temporária de 12 meses)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência em hidráulica predial, habilidade em interpretar plantas e atuação em construção civil
Salário: R$2.816,00 + benefícios
1 vaga
Adesivador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecer materiais de comunicação visual
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de produção em evento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.088,99 + benefícios
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Contínuo
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Zona: Suburbana e região
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais
Salário: R$1.670,00 + benefícios
30 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos conforme a Lei do Aprendizado
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas