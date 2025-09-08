Acesse sua conta
SineBahia oferece serviços exclusivos para pessoas com deficiência em Salvador

Ação será na próxima sexta (12)

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:10

SineBahia realiza 11ª Edição do Dia D com serviços exclusivos para inclusão da Pessoa com Deficiência Crédito: Divulgação 

O SineBahia realiza na próxima sexta-feira (12), a partir das 7h, a 11ª edição do Dia D – Dia de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com oferta de diversos serviços para o público. A ação acontece, na Unidade SineBahia - Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário de Pituaçu – Paralela, próximo à Estação de Metrô Pituaçu, em Salvador.

O evento busca fortalecer a inserção de Pessoas com Deficiência (PcDs) e trabalhadores reabilitados pelo INSS no mercado de trabalho, além de aproximar empresas e empregadores comprometidos com a inclusão.

A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), da Superintendência Regional do Trabalho (SRTE), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Agenda Bahia do Trabalho Decente (ABTD).

Serviços oferecidos:

*Intermediação para o Trabalho;

*Cadastramento e atualização cadastral no SineBahia;

*Orientação para o trabalho;

*Inscrição para Curso de Libras (para todos);

*Oficina de musicoterapia;

*Emissão do Passe Livre (SJDH);

*Orientações sobre direitos previdenciários e benefícios, com ênfase no BPC (INSS);

*Feira de Empreendedorismo com barracas de pessoas com deficiência e mães atípicas, destacando protagonismo e autonomia econômica;

*Stands Temáticos sobre deficiências, com foco em singularidades, interseccionalidades (raça, gênero, classe), desconstrução de estereótipos, valorização da equidade e da diversidade, além de conscientização e sensibilização da sociedade.

*Documentação para acesso aos serviços (caso não possua cadastro no SineBahia)

*RG, CPF, Comprovante de Residência e Carteira de Trabalho (CTPS).

*Para os beneficiários reabilitados do INSS é imprescindível apresentar ainda o Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS.

Serviço:

O quê: 11ª Edição do Dia D – Dia de Inclusão da Pessoa com Deficiência

Quando: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira), a partir das 7h

Onde: Unidade SineBahia Casa do Trabalhador – Terminal Rodoviário de Pituaçu (Paralela), próximo à Estação de Metrô Pituaçu, Salvador.

