CRIME

Homem é morto a tiros pelo próprio irmão em briga por causa de água

Suspeito fugiu de moto e segue foragido

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 15:33

Eribaldo foi morto pelo próprio irmão Crédito: Reprodução

Um homem de 43 anos foi assassinado a tiros pelo próprio irmão na tarde de sábado (20), no município de Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima, identificada como Eribaldo Andrade Santana, foi atingida ao descer de um caminhão na Rua Suzano, no bairro Vila Áurea. O autor do crime seria Emerson Thiago Andrade Santana, de 41 anos, que não foi localizado até o momento

De acordo com o g1, uma testemunha ouvida pela Polícia Civil explicou que os irmãos teriam discutido no mesmo dia por causa do consumo de água na casa onde moravam. A desavença não seria recente, já que, segundo o relato, conflitos entre eles eram recorrentes.

Eribaldo foi morto pelo próprio irmão 1 de 5

Testemunhas contaram que o suspeito se aproximou da vítima e efetuou quatro disparos antes de fugir em uma motocicleta. Três tiros atingiram Eribaldo na cabeça, no peito e no pescoço. Ele morreu no local antes da chegada do socorro.

Ainda conforme o depoimento prestado à polícia, após atirar no irmão, o autor do crime teria dito: “Agora vai ser brabão no inferno, seu desgraçado”.