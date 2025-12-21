Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é morto a tiros pelo próprio irmão em briga por causa de água

Suspeito fugiu de moto e segue foragido

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 15:33

Eribaldo foi morto pelo próprio irmão
Eribaldo foi morto pelo próprio irmão Crédito: Reprodução

Um homem de 43 anos foi assassinado a tiros pelo próprio irmão na tarde de sábado (20), no município de Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima, identificada como Eribaldo Andrade Santana, foi atingida ao descer de um caminhão na Rua Suzano, no bairro Vila Áurea. O autor do crime seria Emerson Thiago Andrade Santana, de 41 anos, que não foi localizado até o momento

De acordo com o g1, uma testemunha ouvida pela Polícia Civil explicou que os irmãos teriam discutido no mesmo dia por causa do consumo de água na casa onde moravam. A desavença não seria recente, já que, segundo o relato, conflitos entre eles eram recorrentes.

Eribaldo foi morto pelo próprio irmão

Eribaldo foi morto pelo próprio irmão por Reprodução
Eribaldo foi morto pelo próprio irmão por Reprodução
Eribaldo foi morto pelo próprio irmão por Reprodução
Eribaldo foi morto pelo próprio irmão por Reprodução
Eribaldo foi morto pelo próprio irmão por Reprodução
1 de 5
Eribaldo foi morto pelo próprio irmão por Reprodução

Testemunhas contaram que o suspeito se aproximou da vítima e efetuou quatro disparos antes de fugir em uma motocicleta. Três tiros atingiram Eribaldo na cabeça, no peito e no pescoço. Ele morreu no local antes da chegada do socorro.

Ainda conforme o depoimento prestado à polícia, após atirar no irmão, o autor do crime teria dito: “Agora vai ser brabão no inferno, seu desgraçado”.

Equipes das polícias Civil e Militar realizaram buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Guarujá e segue sob investigação.

Leia mais

Imagem - Irmãos de quatro anos morrem afogados em piscina durante festa em chácara

Irmãos de quatro anos morrem afogados em piscina durante festa em chácara

Imagem - Engenheira morre em acidente e cachorro é encontrado vivo ao lado da tutora

Engenheira morre em acidente e cachorro é encontrado vivo ao lado da tutora

Imagem - Avião com deputado federal e vereador tem pane elétrica e pega fogo em Rondônia

Avião com deputado federal e vereador tem pane elétrica e pega fogo em Rondônia

Tags:

Morto Água Irmão Briga Homem

Mais recentes

Imagem - Daniel Alves fecha compra de time e pode voltar a jogar futebol

Daniel Alves fecha compra de time e pode voltar a jogar futebol
Imagem - Não gosta de beber água? Veja outras cinco maneiras de se hidratar

Não gosta de beber água? Veja outras cinco maneiras de se hidratar
Imagem - Plano de saúde é condenado a pagar R$ 20 mil após criança aspirar broca durante atendimento no dentista

Plano de saúde é condenado a pagar R$ 20 mil após criança aspirar broca durante atendimento no dentista

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
01

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Universo pede atenção dos signos com dinheiro e promessas impulsivas hoje (20 de dezembro)
02

Universo pede atenção dos signos com dinheiro e promessas impulsivas hoje (20 de dezembro)

Imagem - Traficante que matou técnicos de internet saiu de presídio e estava livre há dois meses
03

Traficante que matou técnicos de internet saiu de presídio e estava livre há dois meses

Imagem - Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão
04

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão