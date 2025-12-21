Acesse sua conta
Engenheira morre em acidente e cachorro é encontrado vivo ao lado da tutora

Vítima foi identificada como Mariani Gambarini Vassoler

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:33

Mariani Gambarini Vassoler morreu em acidente
Crédito: Reprodução

Uma engenheira identificada como Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (19), na Rodovia ES-297, no Espírito Santo. Natural do estado capixaba, ela seguia de São Paulo para o a terra natal, onde pretendia passar o Natal com familiares. O cachorro da vítima, que estava no carro, sobreviveu e permaneceu ao lado dela até a chegada do socorro.

De acordo com o g1, Mariani perdeu o controle da direção ao se aproximar de um trevo, em uma pista que estaria molhada. O veículo rodou e acabou atingindo a lateral de um caminhão carregado com cimento a granel. O impacto ocorreu do lado do passageiro, por volta das 22h. O motorista da carreta relatou que seguia normalmente na pista quando o carro da engenheira invadiu a lateral do veículo.

O tio da vítima, Romeu Gambarini, contou que Mariani aproveitava a viagem para passar o fim de semana e as festas de fim de ano com a família. “Ela vinha passar o Natal com a família e aproveitou, parou para agradecer a Nossa Senhora Aparecida e no meio do caminho, chegando em um trevo de Mimoso, rodou o carro na pista. Estava um pouco molhada e veio a colidir com uma carreta”, relatou ao g1.

Ainda segundo o familiar, o cachorro da engenheira, chamado Chopp, tinha uma relação muito próxima com ela e vivia ao seu lado em São Paulo. O animal foi resgatado pelos parentes após o acidente e não sofreu ferimentos. Equipes de resgate foram acionadas, mas, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, Mariani já não apresentava sinais vitais.

O motorista do caminhão permaneceu no local, prestou esclarecimentos e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. O condutor, de 65 anos, foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

Mariani morava em Sorocaba, no interior de São Paulo, desde janeiro deste ano, onde buscava crescimento pessoal e profissional. Antes disso, residiu em Iriri, balneário de Anchieta, onde trabalhou com o tio em um posto de combustíveis.

