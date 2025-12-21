TRAGÉDIA

Engenheira morre em acidente e cachorro é encontrado vivo ao lado da tutora

Vítima foi identificada como Mariani Gambarini Vassoler

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:33

Mariani Gambarini Vassoler morreu em acidente Crédito: Reprodução

Uma engenheira identificada como Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (19), na Rodovia ES-297, no Espírito Santo. Natural do estado capixaba, ela seguia de São Paulo para o a terra natal, onde pretendia passar o Natal com familiares. O cachorro da vítima, que estava no carro, sobreviveu e permaneceu ao lado dela até a chegada do socorro.

De acordo com o g1, Mariani perdeu o controle da direção ao se aproximar de um trevo, em uma pista que estaria molhada. O veículo rodou e acabou atingindo a lateral de um caminhão carregado com cimento a granel. O impacto ocorreu do lado do passageiro, por volta das 22h. O motorista da carreta relatou que seguia normalmente na pista quando o carro da engenheira invadiu a lateral do veículo.

O tio da vítima, Romeu Gambarini, contou que Mariani aproveitava a viagem para passar o fim de semana e as festas de fim de ano com a família. “Ela vinha passar o Natal com a família e aproveitou, parou para agradecer a Nossa Senhora Aparecida e no meio do caminho, chegando em um trevo de Mimoso, rodou o carro na pista. Estava um pouco molhada e veio a colidir com uma carreta”, relatou ao g1.

Ainda segundo o familiar, o cachorro da engenheira, chamado Chopp, tinha uma relação muito próxima com ela e vivia ao seu lado em São Paulo. O animal foi resgatado pelos parentes após o acidente e não sofreu ferimentos. Equipes de resgate foram acionadas, mas, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, Mariani já não apresentava sinais vitais.

O motorista do caminhão permaneceu no local, prestou esclarecimentos e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. O condutor, de 65 anos, foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.