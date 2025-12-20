Acesse sua conta
Homem invade Ponte Rio-Niterói e causa confusão no trânsito

Via ficou fechada por cerca de uma hora neste sábado (20)

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:29

Trânstito na ponte Rio-Niterói
Trânstito na ponte Rio-Niterói Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Ponte Rio-Niterói ficou fechada por cerca de uma hora neste sábado (20) por causa do acesso indevido de um homem, que entrou a pé na via. Ele chegou a subir em um dos pórticos informativos da via. O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Mesmo depois de liberada, o tráfego na via continuou congestionado.

A interdição acabou causando reflexos no trânsito de vias importantes da capital, que dão acesso à ponte. Linha Vermelha, Avenida Brasil, Viaduto do Gasômetro, Avenida Francisco Bicalho e Elevado Paulo de Frontin, ficaram com o trânsito congestionado no início da tarde.

Com o congestionamento, o tempo de travessia da ponte, que normalmente leva 13 minutos, também aumentou consideravelmente e os motoristas chegaram a levar uma hora no trajeto sentido Rio logo após a reabertura.

Em um post na rede social X, a concessionária Ecovias Ponte, que administra a via, explicou a demora do tempo de fechamento da ponte.

“Em ocorrências com pedestre na via, a operação se torna mais complexa e nossas equipes atuam de forma integrada para preservar a vida, buscando reduzir os impactos no tráfego. Comentários que desumanizam não contribuem para o cuidado coletivo nem para a saúde mental”.

