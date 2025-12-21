JUSTIÇA

Plano de saúde é condenado a pagar R$ 20 mil após criança aspirar broca durante atendimento no dentista

Objeto metálico ficou alojado no brônquio da vítima por cinco dias

Wendel de Novais

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:02

Tribunal da Justiça do Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução

A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou um plano de saúde a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais a uma paciente que sofreu um grave acidente durante um atendimento odontológico. O caso foi analisado pela 3ª Vara Cível de Campo Grande, sob decisão do juiz Juliano Rodrigues Valentim.

Conforme o processo, a paciente era criança quando realizava um procedimento de obturação por meio do serviço oferecido pelo convênio. Durante o atendimento, a broca usada pelo dentista se soltou do equipamento e acabou sendo aspirada, ficando alojada no brônquio direito.

A situação exigiu atendimento médico imediato, com a realização de exames, procedimentos de urgência e transferências entre unidades de saúde. O objeto metálico só foi expelido naturalmente cinco dias depois. Nesse período, a criança enfrentou dores, medo e forte impacto emocional, segundo os relatos anexados aos autos.

Tribunal da Justiça do Mato Grosso do Sul 1 de 4

A ação judicial também pedia a responsabilização da empresa fabricante do equipamento odontológico, mas esse pedido foi rejeitado. Uma perícia técnica concluiu que não havia defeito de fabricação e apontou que o acidente ocorreu por desgaste do material e ausência de manutenção adequada.

Para o magistrado, no entanto, ficou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde. A decisão considerou que o convênio era responsável pela guarda, conservação e uso do equipamento, o que acabou expondo a paciente a uma situação de risco durante um procedimento considerado simples.