JUSTIÇA

Operadora é condenada a pagar R$ 8 mil após estudante receber mais de 20 ligações por dia

Jovem registrou as chamadas após alertar repetidamente que não conhecia o destinatário

Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:22

Claro Crédito: Reprodução

A operadora Claro foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 8 mil de indenização a um estudante que sofreu assédio telefônico após receber dezenas de ligações diárias em busca de um homem chamado “Demerson”. Mesmo informando repetidamente que não conhecia a pessoa procurada, o jovem continuou sendo acionado pela central de atendimento da empresa, segundo a Folha.

De acordo com o processo, o estudante chegou a receber mais de 20 chamadas por dia. Cansado da situação e prejudicado na rotina, ele decidiu gravar algumas conversas para usar como provas na ação. A defesa do jovem alegou, inclusive, que ele estava buscando emprego e precisava atender as ligações, já que poderiam ser oportunidades de trabalho.

Ela afirmou que o “bombardeio” de chamadas “lhe tirou o foco e a paz”. Na defesa apresentada à Justiça, a Claro alegou que o estudante poderia ter solicitado facilmente a suspensão das chamadas, registrando reclamação no SAC ou se cadastrando nas listas “Não perturbe”, do Ministério das Comunicações, ou “Não me ligue”, do Procon.