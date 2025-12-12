Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operadora é condenada a pagar R$ 8 mil após estudante receber mais de 20 ligações por dia

Jovem registrou as chamadas após alertar repetidamente que não conhecia o destinatário

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:22

Claro
Claro Crédito: Reprodução

A operadora Claro foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 8 mil de indenização a um estudante que sofreu assédio telefônico após receber dezenas de ligações diárias em busca de um homem chamado “Demerson”. Mesmo informando repetidamente que não conhecia a pessoa procurada, o jovem continuou sendo acionado pela central de atendimento da empresa, segundo a Folha.

De acordo com o processo, o estudante chegou a receber mais de 20 chamadas por dia. Cansado da situação e prejudicado na rotina, ele decidiu gravar algumas conversas para usar como provas na ação. A defesa do jovem alegou, inclusive, que ele estava buscando emprego e precisava atender as ligações, já que poderiam ser oportunidades de trabalho.

Claro foi condenada por ligações

Claro por Reprodução
Claro por Reprodução
Claro por Reprodução
Claro por Reprodução
1 de 4
Claro por Reprodução

Ela afirmou que o “bombardeio” de chamadas “lhe tirou o foco e a paz”. Na defesa apresentada à Justiça, a Claro alegou que o estudante poderia ter solicitado facilmente a suspensão das chamadas, registrando reclamação no SAC ou se cadastrando nas listas “Não perturbe”, do Ministério das Comunicações, ou “Não me ligue”, do Procon.

A empresa sustentou ainda que o estudante “optou por criar um cenário fantasioso” para tentar “pleitear indenização descabida”. Para a operadora, não houve excesso de contatos e “há significativos intervalos entre as chamadas, de modo a fragilizar o argumento de demasiado incômodo e prejuízo da rotina”.

Leia mais

Imagem - Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

Imagem - Condomínio é condenado por demitir trabalhador após diagnóstico de HIV

Condomínio é condenado por demitir trabalhador após diagnóstico de HIV

Tags:

Indenização Justiça Empresa Condenada

Mais recentes

Imagem - Saiba quais são os dez vegetais que se você consumir ajuda a prevenir o câncer de mama

Saiba quais são os dez vegetais que se você consumir ajuda a prevenir o câncer de mama
Imagem - Amante da mãe denunciou casal preso por estupro e filmagens de menina de 3 anos

Amante da mãe denunciou casal preso por estupro e filmagens de menina de 3 anos
Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)
01

Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Imagem - Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador
02

Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador

Imagem - Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar
03

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
04

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)